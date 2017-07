Guardas municipais ajudam a salvar vida de bebê em Poá

O dia de trabalho dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) Manoel Messias de Oliveira Cabral e Sheila Ribeiro Cabral estava dentro da normalidade quando um pedido de socorro feito por um pai desesperado mudou a rotina dos servidores municipais. O apelo do poaense Marcos Alexandre Santos de Brito foi para salvar a sua filha de apenas 10 dias que estava engasgada.

Imediatamente os GCMs foram até a casa localizada na Rua Lídia da Silva, no bairro da Vila Perracine, quando encontraram Julia da Silva Brito que estava com a mãe Paola Thais Silva Brito. Apesar de estar recebendo atendimento via telefone do Corpo de Bombeiros, a mãe desesperada recebeu com alívio a presença dos GCMs que rapidamente realizaram os primeiros socorros e encaminharam pais e a bebê para o Hospital Municipal Guido Guida.

Segundo Marcos, o primeiro atendimento dos guardas municipais foi primordial para que a sua filha Julia hoje esteja bem. Após ser medicada na unidade de saúde e ficar em observação a criança foi liberada e já está na companhia dos pais. “Os primeiros socorros realizados pelos GCMs foram impecáveis e só tenho a agradecer pelo pronto atendimento dos servidores que foram até a minha residência e salvaram a minha filha”, declarou Marcos.

Para o GCM Cabral, que há nove anos está na corporação, é uma satisfação muito grande saber que a criança está bem. “Todos os dias nos deparamos com diversas situações negativas, no entanto ter a oportunidade de salvar uma criança nos revigora e nos motiva a continuar no caminho do bem”, declarou o guarda municipal que estava na companhia da parceria Sheila que também atua na GCM há nove anos.