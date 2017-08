IBGE: Cidades do Alto Tietê têm 1,6 milhão de habitantes; crescimento é de 1,04%

Mais de 1,6 milhão de pessoas. Esta é a população das dez cidades da região do Alto Tietê. O número é 1,04% maior do que o registrado na projeção divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado. Na ocasião, os municípios contabilizavam mais de 1,593 milhão de habitantes.

A taxa de crescimento populacional na região é maior do que a nacional, em que foi estimado aumento de 0,77% entre 2016 e 2017. Em todo País, estima-se que sejam 207,7 milhões de habitantes. Os números foram divulgados ontem e publicados no Diário Oficial da União (DOU). Somente duas cidades do Alto Tietê tiveram crescimento menor do que no País: Poá, com 0,73%, e Salesópolis, com 0,63%. Em contrapartida Arujá teve o maior aumento (1,44%) da região, passando de 85.199 habitantes para 86.430.

Mogi das Cruzes tem a maior população do Alto Tietê, com 433.901 pessoas. O município ocupa a 13ª colocação no ranking entre as cidades com mais habitantes do Estado. Itaquaquecetuba tem o segundo maior resultado, com 360.657 pessoas e a 19ª colocação do ranking estadual. No 26º lugar, Suzano possui 290.769 habitantes. O crescimento em um ano na cidade suzanense foi de 0,94%

Na outra ponta da tabela, Salesópolis tem a menor população regional e ocupa a 290ª colocação no ranking estadual, com 16.903 habitantes. O segundo menor número é de Guararema, com 28.978 pessoas; seguida de Biritiba Mirim, com 31.793 pessoas.

Em dez anos

Entre 2007 e 2017, a região teve um crescimento populacional de 12,93%. Na ocasião, as cidades tinham 1,425 milhão de habitantes. O maior aumento neste período é de Santa Isabel, com 23,78%. Em 2007, a cidade tinha 44.817 pessoas e neste ano passou para 56.014. O segundo maior crescimento foi em Mogi das Cruzes, com 18,27%. A população da cidade passou de 362.991 para 433.901.

Os menores crescimentos populacionais em dez anos foram de Itaquaquecetuba (6,53%), que passou de 334.914 habitantes para 360.657; Suzano (7,17%), que tinha 268.777 pessoas e passou para 290.769; e, Poá - com crescimento de 9,29% -, passando de 104.904 habitantes para 115.488.

Nacional

No País, a cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa, com 12,1 milhões de habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro (6,5 milhões de habitantes), Brasília e Salvador (cerca de 3 milhões de habitantes cada). Ao todo, 17 municípios tem população maior que um milhão de pessoas). No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de habitantes, concentrando 21,7% da população do país.

IBGE

Segundo o IBGE, as populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.