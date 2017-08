Índice de faltas de pacientes na coleta de exames laboratoriais tem redução de 24%

Uma mudança adotada pela Secretaria Municipal de Saúde no fluxo de agendamento de exames laboratoriais conseguiu reduzir de 31,05% para 7,02% o índice de faltas dos pacientes entre os meses de julho e agosto, uma queda significativa de 24,03% do índice de absenteísmo. A nova medida foi a unificação das agendas das unidades por meio do SIS – Sistema Integrado de Saúde, mesma ferramenta já aplicada com sucesso no agendamento de consultas médicas e odontológicas.

Ao entrar em contato com o paciente, a equipe da Central de Agendamentos do SIS 160 disponibiliza a unidade mais próxima de sua residência para realizar a coleta do material para análise. Os principais objetivos da mudança são garantir melhorias no andamento do serviço, reduzir prazos e oferecer ainda mais conforto e agilidade para os pacientes na realização dos exames diagnósticos.

“Outra vantagem está no controle mais efetivo e dinâmico dos casos de pacientes que solicitam agendamento de um mesmo procedimento em mais de uma unidade de saúde, o que ocorre com certa frequência”, explica o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis, lembrando que foram observados casos de um mesmo exame ter sido solicitado por profissionais diferentes para um só paciente.

Entre os dias 1º e 17 do último mês de julho, do total de 6.180 pacientes agendados para coleta de exames laboratoriais, 1.918 deixaram de comparecer para realização do procedimento, o que representou um índice de 31,05% de absenteísmo. No mesmo período em agosto, foram agendados 6.257, dos quais apenas 439 faltaram, ou seja, o equivalente a 7,02%. “A partir do novo fluxo, pudemos notar que os pacientes se comprometeram mais com relação às datas de agendamentos para realização dos exames”, observou o secretário.

Os pacientes são informados sobre a data do exame por mensagens fonadas, torpedos de sms e pelo telefone do SIS 160. Para isso, é preciso manter os cadastros e números de telefones sempre atualizados, uma vez que a equipe tem registros de diversos contatos sem sucesso ou qualquer retorno por parte dos pacientes.

Outras melhorias

No início de julho, a Prefeitura de Mogi das Cruzes fez uma ampliação de mais 10 mil exames laboratoriais realizados mensalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, a capacidade de exames subiu para cerca de 100 mil/mês. O aumento foi resultado de um aditivo no contrato com a Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas João Amorim (Cejam), que mantém parceria com o Laboratório Albert Einstein, responsável pela análise dos materiais em todas as Unidades Básicas de Saúde, unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Ambulatórios de Especialidades.

A medida foi adotada para reduzir o tempo de espera pelos procedimentos na Rede Municipal de Saúde, em função do aumento na demanda por exames laboratoriais registrado desde o ano passado, causado principalmente pela migração de pacientes que deixaram de contar com convênio particular. De acordo com o monitoramento do SIS, algumas unidades registraram tempo médio de 50 dias para realizar o serviço e, com a ampliação do contrato, esse prazo foi reduzido para até 30 dias.

Implantado em 2014, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas funciona 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para atender a demanda proveniente das unidades municipais de saúde. Contra com alta tecnologia trazida pela equipe do Albert Einstein. Somente no primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 487.939 exames laboratoriais.