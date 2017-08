Inscrições para 2º Conferência Municipal de Educação podem ser feitas até 25 de agosto

A 2ª Conferência Municipal de Educação (CONAE), que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, está com inscrições abertas até o dia 25 de agosto. Os interessados poderão se inscrever pelo site www.se-pmmc.com.br/conae2018/. As atividades serão no Auditório e Bloco Didático do Cemforpe e na Escola de Governo e Gestão, no bairro Nova Mogilar. A conferência é um espaço de debate e mobilização de diversos setores em prol da educação de qualidade.

A conferência tem como tema “A consolidação do Sistema Nacional de Educação – SNE e o Plano Nacional da Educação – PNE: monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica”, o mesmo da etapa nacional, que têm as diretrizes elaboradas pelo Ministério da Educação. Podem participar do evento representantes da comunidade, das organizações, associações, dos órgãos públicos e os profissionais envolvidos na busca por qualidade da Educação.

O credenciamento dos participantes abrirá a programação no dia 29, às 8 horas, no Auditório do Cemforpe. Haverá apresentações culturais de escolas municipais e aprovação do Regimento Interno da Conferência. A abertura oficial será às 10 horas e às 14 horas, está programada uma mesa de debates com prefeitos do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê). A palestra, no dia 30 às 14h30, será com o diretor de Educação à Distância do MEC, Carlos Lenuzza. A secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro, não poderá vir devido a compromissos em Brasília.

O tema principal é dividido em oito eixos temáticos. Os interessados poderão se inscrever para participar em mais de um eixo, mas desde que estes não aconteçam no mesmo período. A aprovação das ementas do Documento Referência por eixo será no dia 29 das 18h30 às 21h30 e no dia 30 das 8 às 12 horas. As moções serão apresentadas no dia 30, às 17 horas. A programação do dia 31 de agosto terá a plenária final com a aprovação das ementas e a inscrição e eleição dos delegados por segmento e setor para representar a cidade nas próximas etapas da CONAE 2018.