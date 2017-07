Inscrições para Olimpíada e Mostra de Robótica são prorrogadas até 15 de setembro

As inscrições para 1ª Olimpíada Mogiana de Robótica e a 3ª Mostra Municipal de Robótica Educacional foram prorrogadas. O prazo se estendeu até o dia 15 de setembro. Para se inscrever, os interessados deverão ser de unidades escolares da região do Alto Tietê. Os eventos serão realizados nos dias 24 e 25 de outubro, na sede da Secretaria de Agricultura de Mogi das Cruzes, na Rua Braz Cubas, 470, no Centro.

Em sua primeira edição, a Olimpíada Mogiana de Robótica será dividida em duas categorias: Seguidor de Linha (simulação de resgate) e Sumô de Robôs. São oferecidas 27 vagas para a primeira modalidade e 20 para a segunda. A competição segue a programação da etapa prática da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). O público-alvo são alunos do ensino fundamental e se houverem vagas remanescentes serão atendidos alunos do ensino médio e técnico.

Para quem deseja apresentar trabalhos de pesquisa, foram abertas 24 vagas para a 3ª Mostra Municipal de Robótica Educacional. O foco do evento são atividades realizadas por alunos, que resultem no desenvolvimento de um protótipo robótico para solucionar problemas cotidianos ou melhorar e automatizar algum processo. Mais informações e o regulamento dos eventos estão disponíveis no site da competição.

Na rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes, o Programa de Tecnologia Educacional atende 67 escolas da rede municipal de ensino e 25,5 mil alunos, sendo 10,7 mil do programa Escola de Tempo Integral. O projeto de Robótica Educacional é desenvolvido desde 2013 em cinco escolas municipais.