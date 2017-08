Inscrições para Prêmio Prata da Casa seguem até final de setembro

As inscrições para o Prêmio Prata da Casa, que tem como objetivo valorizar os servidores públicos municipais, premiando aqueles que apresentarem ideias e resultados inovadores, seguem até de setembro. O concurso foi lançado em julho e, até o momento, de acordo com a Comissão Organizadora, mais de cem projetos foram inscritos. As propostas vencedoras serão colocadas em prática, trazendo benefícios aos funcionários e, consequentemente, melhorias na prestação de serviços para a população.

As inscrições são feitas exclusivamente no site da Prefeitura. Podem participar servidores da Prefeitura, do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) e Instituto de Previdência Municipal (Iprem) de Mogi das Cruzes, com inscrições individuais ou em grupos de até cinco funcionários.

Individualmente, é possível inscrever quantas ideias quiser. Em grupo, apenas uma. Mas o servidor pode participar de ambas as formas: inscrever propostas individuais e ainda participar de mais uma inscrição em grupo.

A premiação será em dinheiro: serão R$ 7 mil para a ideia vencedora, R$ 5 mil para a segunda colocada e R$ 3 mil para a terceira. Para os demais, até o décimo lugar, haverá menção honrosa.

Após o período de inscrições, haverá a fase de habilitação (de 1 a 10 de outubro), de apresentação e avaliação (12 de outubro a 14 de novembro) e a divulgação dos resultados, em evento no dia 23 de novembro, às 19 horas, também no Cemforpe.

Áreas de atuação

As ideias precisam ser enquadradas nas seguintes áreas: Organização interna da administração; Mobilidade e acessibilidade na cidade; Desenvolvimento tecnológico; Desenvolvimento sustentável; Ações de lazer, esporte, cultura e turismo regional; Melhoria do espaço urbano e Empreendedorismo.

A comissão julgadora será formada por dois servidores públicos municipais, um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi da Cruzes (Aeamc), um representante da Universidade Braz Cubas (UBC), um representante da Universidade de Mogi das (UMC), um representante da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e um representante da Sociedade Civil na área de administração pública.

Os critérios para julgamento são Originalidade (trabalho inédito), Clareza (objetividade e conexão), Relevância (resultados positivos) e Aplicabilidade (facilidade na implementação).

“O prêmio se inspira em inovação e criatividade. Queremos ideias para novas práticas de gestão, que primem pela eficiência no serviço público e garantia de economia com melhor utilização dos recursos disponíveis”, explica o coordenador da Comissão Organizadora do Prêmio, Guilherme Sever.