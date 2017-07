Justiça cumpre reintegração de posse na Vila Sônia, em Itaquá

A Justiça com o apoio de cerca de 120 policiais militares mais bombeiros realizou, na manhã desta terça-feira (27), a reintegração de posse de uma região ocupada irregularmente na Vila Sônia em Itaquaquecetuba. Mais de 200 famílias foram retiradas do local. Com a reintegração houve a demolição dos imóveis que foram construídos em área de preservação ambiental.

A Prefeitura de Itaquá cedeu caminhões para o transporte da mudança. Os ocupantes foram para casa de familiares e amigos. A PM informou que não houve conflitos durante a ação.

Está prevista a recuperação da área por parte da Prefeitura e o local pode receber o Parque Linear do Estado.