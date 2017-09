Mais de um milhão de veículos deverão passar pela Ayrton Senna/Carvalho Pinto no feriado

Mais de 1 milhão de veículos deverão passar pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna (SP-70) nesse feriado da Independência. Segundo a Ecopistas - concessionária que administra o trecho-, a contagem dos carros será iniciada a meia-noite de quarta-feira (6) e terminará, às 23h59, de domingo (10). Somente na praça de pedágio de Itaquaquecetuba, a expectativa é de que 200 a 252 mil veículos deixem a capital.

Na saída dos motoristas para o feriado prolongado, a previsão é de que o fluxo de veículos seja mais intenso das 16 horas às 19 horas de quarta-feira (6) e entre 8 horas e 13 horas de quinta-feira (7). No retorno à São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 14 horas às 18 horas de domingo (10).

Recursos disponíveis

Durante o feriado prolongado, a Ecopistas disponibilizará cerca de 230 profissionais e mais de 50 viaturas para atendimento aos usuários, entre elas: quatro ambulâncias de resgate, uma UTI móvel, um caminhão multitarefas, seis rotas de inspeção de tráfego, cinco guinchos leves e dois guinchos pesados. Entre os recursos adicionais que serão disponibilizados no período estão: cinco guinchos tipo plataforma e uma pick-up para atendimento na pista.

A fim de evitar a formação de filas, está prevista a implantação da Operação Papa-fila nas praças de pedágio de Itaquaquecetuba e Guararema, nos horários de pico. Nessa operação, funcionários devidamente uniformizados estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antecipada às cabines, nas faixas de rolamento.

Canais de comunicação

Em caso de emergência, os usuários devem solicitar o auxílio da Ecopistas por meio do telefone de serviços 0800 777 0070 ou pelos call boxes – telefones de emergência localizados a cada quilômetro do trecho concedido. O atendimento é gratuito e 24 horas.

A concessionária recomenda aos usuários que utilizem os canais de comunicação disponíveis para obter informações quanto as condições de tráfego. São eles: perfil no Twitter (@ecopistas) e o site da Ecopistas (www.ecopistas.com.br).

Painéis de mensagens variáveis alocados em pontos estratégicos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto também transmitirão informações quanto a situação do tráfego nas rodovias.

Ecopistas

A Ecopistas, empresa controlada pelo grupo Ecorodovias, assumiu, no dia 18 de junho de 2009, a administração do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, entre o km 11,1 e o km 130,4. As rodovias ligam a Região Metropolitana de São Paulo com o Vale do Paraíba, a região serrana de Campos do Jordão e as praias do Litoral Norte.