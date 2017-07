Mamoru responde à denúncia por desvio no Banco de Alimentos e favorecimento à entidade

O prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) responde a uma nova denúncia. Desta vez, a Justiça instaurou um processo para apurar o possível desvio de alimento do Banco de Alimentos Municipal. A denúncia também cita que o tucano forneceu os recursos a uma entidade presidida pela primeira-dama e secretária, Joerly Nakashima.

A investigação contra o Mamoru foi instaurada na terça-feira (4). O documento cita investigados pelo desvio de alimentos e o favorecimento a entidade presidida pela primeira-dama.

De acordo com o Tribuna de Justiça, a investigação instaurada segue em segunda instância. Isto por conta do tucano ocupar cargo que o permite ter foro privilegiado. Além disso, segundo o órgão, o processo ficará nas mãos do desembargador Nelson Fonseca Junior.

A Prefeitura de Itaquá informou que exercerá o direito de defesa no prazo legal. O texto ressalta que comprovará que não existe nenhuma irregularidade.

Cassação

A Justiça Eleitoral de Itaquá cassou no dia 15 de junho o mandato da chapa do prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) e do vice-prefeito Mario Lucio da Silva, o Mário Charutinho. O prefeito recorreu e aguarda decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). A denúncia foi feita pela advogada e então candidata à prefeita, Adriana Alvares da Costa de Paula, por conta de abuso do poder econômico em decorrência ao uso do chamado “Caixa 2”.

Também há um pedido semelhante protocolado na Câmara. Desta vez, o requerimento parte do jornalista Mário Berti. A apreciação do documento ficou para agosto após o recesso parlamentar.

Mamoru ainda é alvo de procedimento investigatório do Ministério Público (MP). Recentemente, o órgão conseguiu a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico dele e de sua família.