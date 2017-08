Manutenção de poço artesiano afetará abastecimento no Parque das Varinhas

O abastecimento de água do Parque das Varinhas vai ser interrompido neste fim de semana (5 e 6). O motivo é a manutenção emergencial do poço artesiano que abastece a região. A estimativa é que os trabalhos iniciem no sábado às 7 horas, tendo o serviço normalizado na madrugada de domingo para segunda-feira (7). Segundo o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), o abastecimento no bairro será reforçado com caminhão-pipa, mas ainda assim poderá faltar água durante o período de reparo. O sistema atende cerca de 550 ligações.

O Semae conta que as pessoas que possui caixa d’água em casa não sentirá os efeitos. Segundo a autarquia, é fundamental ter um reservatório em casa para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção ou intermitência no fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reservação de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua.

Os interessados em ter mais informações sobre o desabastecimento e o reparo no bairro poderão ligar para o telefone 115.