Manutenção em adutora da Sabesp deixará quatro cidades sem água na terça-feira

Quatro cidades terão o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira (11) na região. O motivo é a manutenção em uma adutora que abastece integralmente Arujá. Além disso, o desabastecimento atingirá bairros em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. O corte começa a partir das 8 horas, com previsão de retorno na quarta-feira (12).

A manutenção vai ser feita em uma tubulação da adutora Itaquá-Arujá, onde será realizada a preservação de uma válvula de bloqueio sob a Rodovia Ayrton Senna (SP-70). A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) também vai trocar a válvula de entrada do reservatório do Recanto Mônica. Segundo a Sabesp, as intervenções são necessárias para garantir o funcionamento correto das redes que levam água aos municípios

Arujá vai ser o mais prejudicado pelo desabastecimento, já que todo município será atingido. Já em Itaquá, Mogi e Suzano, ao menos 25 bairros vão ser afetados e vão ficar sem água. Em razão disto, a companhia alerta que a população evite o desperdiço de água: tomar banhos curtos, não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes ou lava as mãos e escolher outro dia para lavar a calçada e carro.

Confira abaixo os bairros afetados pelo desabastecimento de terça-feira:

Arujá: toda a cidade

Itaquá: Recanto Mônica, Jardim Odete, Jardim Campo Limpo, São Bento, Quinta da Boa Vista, Jardim Moraes, Jardim Altos de Itaquá, Vila Industrial, Jardim Perobal, Jardim Califórnia, Jardim Cayubi, Jardim Ikes, Pinheirinho, Jardim Louzada e Parque Nossa Senhora das Graças

Suzano: Parque Marengo, Jardim Revista, Vila Maria de Maggi, Cidade Miguel Badra, Sesc e Cidade Boa Vista

Mogi das Cruzes: Jardim Piatã, Jardim Margarida, Distrito Industrial Taboão e Condomínio Aruã