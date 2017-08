Marcus Melo e comitiva de Mogi visitam unidade do Sesc Jundiaí

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), integrou, nesta quinta-feira (25), uma comitiva de autoridades e lideranças da cidade, para uma visita ao Sesc Jundiaí. O objetivo da ação foi reiterar a intenção do município de receber uma unidade da entidade, além de conhecer de perto as instalações do local, que já foi apontada pelos próprios representantes do Sesc como um modelo do que poderia ser trazido ao município.

A visita foi uma iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi (Sincomércio), em parceria com a Câmara Municipal e com a Prefeitura, que desde o início do ano retomou as negociações a respeito do assunto e já disponibilizou oficialmente a área do Centro Esportivo do Socorro.

A comitiva mogiana foi recepcionada pelo coordenador técnico e de planejamento do Sesc São Paulo, Sérgio Batistelli e pelo gerente da unidade, José Roberto Ramos, que realizou um tour pelo local. "Eu sou o defensor número um de trazer um Sesc para Mogi das Cruzes. Temos que trabalhar para mostrar que isso é algo excepcional para a cidade e estamos mantendo o diálogo aberto com todos. Reforço hoje minha vontade de levar esse equipamento para a nossa cidade", destacou o prefeito, durante a apresentação da unidade. O investimento na unidade fixa de Mogi seria de aproximadamente R$ 120 milhões.