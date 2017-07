Marcus Melo é entrevistado de amanhã na Rádio SP/Rio 101.5

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), será entrevistado quarta-feira (26), às 8h30, dentro do Programa 120 Minutos da Rádio SP/Rio 101.5 FM. A entrevista será conduzida pelo jornalista Ayl Marques e faz parte da série produzida pela rádio com autoridades da região. Já passaram pelos estúdios da SP/Rio 101.5, em Suzano, secretários e o prefeito suzanense, Rodrigo Ashiuchi (PR).

O prefeito vai falar sobre os principais projetos para Mogi e também deve falar de um dos principais problemas: a crise financeira dos municípios. No início deste ano, o prefeito de Mogi anunciou que a instabilidade provocada pela crise político-econômica nacional resultou em queda de arrecadação. A receita de tributos nos primeiros quatro meses de 2017 foi de R$ 469,1 milhões, uma queda de 5,6% em relação aos R$ 477,7 milhões do mesmo período do ano passado, já descontada a inflação.

Recentemente o prefeito anunciou que as contas, no entanto, seguem equilibradas graças à redução de gastos implementada este ano, e que gerou uma economia de R$ 94,2 milhões. O total da arrecadação de janeiro a abril considera também as receitas do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) e do Instituto de Previdência Municipal (Iprem). Já as despesas, além desses três órgãos, incluem a Câmara Municipal, e ficaram em R$ 374,9 milhões.

Vale ressaltar que a queda de arrecadação se deve, sobretudo, à redução no valor das transferências, como o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que caiu 10,5% em relação ao primeiro quadrimestre de 2016, e o IPVA, que teve queda de 7,9%, no mesmo período.

A redução do ICMS é reflexo da crise econômica e da paralisia dos investimentos no País devido ao cenário de incertezas na política e na economia.