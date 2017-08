Marcus Melo viaja aos EUA em busca de investimentos para Mogi das Cruzes

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), se licenciará do cargo durante sete dias e, neste período, viajará para os Estados Unidos em busca de parcerias e investimentos para o município. A licença, aprovada pela Câmara Municipal, vai de 13 a 20 de agosto. Melo embarcará neste domingo (13), como parte de uma Missão Internacional organizada pela Prefeitura de Guarulhos – o prefeito guarulhense Gustavo Henric Costa (PSB), o Guti, convidou Melo por conta do bom trabalho administrativo realizado em Mogi. Um grupo de empresários locais participará da missão, com o objetivo de firmar laços comerciais com os norte-americanos.

“Recebi o convite para participar desta Missão Internacional e aceitei, pois a programação prevê visitas a empresas e centros de inovação tecnológica que podem significar investimentos para Mogi das Cruzes no futuro. Vivemos um momento de crise econômica no Brasil, que aos poucos começa a dar sinais de melhora e é fundamental que a Prefeitura tome a frente neste processo, incentivando as empresas e prospectando parcerias que podem incrementar a economia local”, afirmou o prefeito mogiano, que pagará suas despesas de viagem. O vice-prefeito Juliano Abe assumirá interinamente a Prefeitura neste período.

Melo lembra que, apesar das dificuldades econômicas que afetam a grande maioria da administrações municipais, Mogi das Cruzes mantém todas as obras em andamento, assim como o pagamento de fornecedores. Os cortes estão sendo feitos no custeio da Prefeitura, em itens como materiais de escritório, energia elétrica, água e insumos, além de corte de gratificações e pagamento de horas-extras apenas para os serviços essenciais.

“Estamos administrando a Prefeitura com os olhos atentos aos gastos, poupando cada real que é possível. Paralelamente, também investimos em ações inovadoras, como o Polo Digital, cujo objetivo é reunir propostas que aqueçam a economia com ideias criativas e de baixo custo. Além disso, tenho visitado as empresas mogianas semanalmente, conversando com quem produz e procurando agilizar processos e trâmites administrativos dentro da Prefeitura, sempre como o objetivo de gerar empregos e divisas para a cidade”, observa o prefeito.

Agenda movimentada

Nos Estados Unidos, Marcus Melo cumprirá uma extensa agenda. O principal evento acontecerá na próxima quinta-feira, dia 17, na capital Washington, quando haverá uma reunião no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – que tem, entre seus objetivos, oferecer investimentos e recursos para projetos de melhoria de infra-estrutura. O prefeito mogiano terá contato com executivos do banco, que é uma das principais fontes de financiamento externo para toda a América Latina.

“Será uma oportunidade importante, pois conversaremos com executivos de uma instituição que investe em áreas como inclusão social, produtividade, inovação e integração econômica, que são eixos de atuação do BID na atualidade”, observa. O prefeito levará na bagagem um rico material de divulgação sobre Mogi das Cruzes, como cartilhas e folhetos, todos produzidos em inglês, com informações detalhadas sobre a cidade – localização estratégica, importância econômica e presença de mão-de-obra qualificada, entre outros. O material será encaminhado a possíveis investidores, com a meta de atrair recursos e eventuais parcerias público-privadas.

Melo também conhecerá o Center of Innovate Technology (CIT), uma corporação sem fins lucrativos fundada em 1985 que estuda e cria ambientes favoráveis para o desenvolvimento da economia de base tecnológica, com o objetivo de acelerar a inovação, a imaginação e as novas gerações de empresas de tecnologia. A visita acontecerá na terça-feira, dia 15.

Na quarta-feira, dia 16, o prefeito participará de um Seminário de Negócios no Fairfax Country Economic Development Authority. O evento abordará temas como os incentivos estaduais para empresas, além de uma apresentação sobre o papel da entidade, que auxilia empresas novas com informações gerais sobre o mercado.

“Mogi das Cruzes é uma cidade próspera, bem administrada e que tem espaço para crescer ainda mais. Contamos com o distrito industrial do Taboão, que é a principal área de expansão de toda a Grande São Paulo, e uma economia preparada para atrair novos investidores, com universidades, a Fatec e escolas como o Senai. Esta missão surgiu em um momento propício e vamos mostrar o potencial de Mogi aos americanos, visitando escritórios e centros de negócios definidos cuidadosamente e que podem nos proporcionar resultados positivos no futuro próximo”, finalizou.