Marcus Melo visita creche e destaca parceria entre a Prefeitura e entidades

O prefeito Marcus Melo (PSDB), acompanhado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, visitaram, na manhã de ontem, o Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Profª Adelaide Ferreira Vianna do Rio, no Conjunto do Bosque e sua extensão no Jardim Planalto. As unidades são administradas pela Associação Beneficente Lar da Criança Santana. O chefe do executivo destacou a importância das parcerias entre a administração municipal e as entidades e o trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades.

“Acredito muito nesta parceria entre a Prefeitura e as entidades, que administram nossas creches. Vamos pegar bons exemplos e levar para a cidade como um todo. A educação é transformadora e nosso objetivo é continuar avançando. Todos devem ter a mesma referência de trabalho para que todos avancem juntos”, disse o prefeito. A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, conta com a parceria de 50 entidades, que administram 94 unidades escolares da cidade.

A entidade é presidida por Ana Maria Barbosa Damasceno Barbosa e administra, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, mais duas creches, o CEIM Jurandyr de Oliveira, no Jardim Layr, e o CEIM Profª Helenice Massaro Duque, no Jardim Santos Dumont I. São atendidas 424 crianças dos 4 meses aos 5 anos, destas 97 estudam em período parcial no prédio do Jardim Planalto.

A associação completou 10 anos neste ano. “Nossa meta é fazer a diferença. Apresentar a desenvoltura do trabalho pedagógico, aberta a mudanças e aprendendo sempre”, disse a presidente Ana Maria, que tem 45 anos de experiência na área educacional. A diretora pedagógica Jeniffer Melo Freitas de França e as pedagogas Bianca Silva, Márcia Aparecida de Paula Hortência e Monique Stephane Villagra Silva Teixeira apresentaram o trabalho realizado nas unidades escolares. “Minha filha começou aqui em 2011 e saiu da creche alfabetizada. É um trabalho diferenciado. Antes eu não estudava Pedagogia e nos sentimos estimuladas a estudar”, disse Bianca. As educadoras apresentaram ao prefeito o trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades, incluindo a questão da sondagem, alfabetização e o portfólio dos alunos.