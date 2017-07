Matrículas para Escolas Estaduais da região poderão ser feitas durante o ano inteiro

As matrículas para uma rede de ensino estadual poderão ser feitas durante todo o ano. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, as inscrições poderão ser feitas em qualquer dia do ano letivo e em uma das escolas. O cadastro é presencial e pode ser feito na unidade mais próxima de casa ou local de trabalho. É preciso, porém, apresentar documento de identididade original (Certidão de Nascimento ou RG) e comprovante de residência.

O pai, a mãe ou o responsável deverá procurar qualquer escola pública e solicitar a inscrição. O aluno, então, será encaminhado para uma das escolas mais perto de sua residência, onde houver vaga. Em casos de adultos, a pasta estadual tem a Educação para Jovens e Adultos (EJA). A opção é para àqueles que estão atrasados com os estudos e pretende regular a situação, para dar sequência na formação.

Com duração de quatro semestres dividido em termos, a EJA é aberto a estudantes com idade mínima de 15 anos. Já o Médio é voltado a candidatos acima de 18 anos e sua conclusão se dá em três semestres. Além da atenção ao currículo oficial, o projeto propõe aulas que dialogam com a vida profissional e o cotidiano dos alunos.

Outra opção para quem quer conquistar o diploma ainda em 2017 são os CEEJA (Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, com presença flexível). Nas 31 unidades em funcionamento nas diferentes regiões, o participante recebe os roteiros de estudos e deve comparecer à escola quantas vezes forem necessárias para obter orientações. Nas aulas presenciais o aluno tira as dúvidas com os professores, frequenta oficinas e realiza as avaliações parciais e finais.