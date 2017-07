MedioTec tem 250 vagas para a Região; cursos técnicos são gratuitos e a distância

O Alto Tietê tem 250 vagas para os cursos do MedioTec – modadalidade EaD-, da Secretaria da Educação. Em Santa Isabel e Suzano, os alunos da rede estadual matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio poderão preencher vagas nos cursos técnicos de Informática, Química, Analises Químicas, Mecânica e Qualidade. Para os interessados, é preciso fazer o cadastro no Portal da Educação.

No Estado, o MedioTec oferece 3.750 vagas em cursos técnicos, oferecidos em parceria com o Instituto Federal Sul de Minas (IFSULDEMINAS). O prazo para as inscrições foi prorrogado, já que não houve uma procura grande. Desta forma, a pasta estadual da Educação orienta que os interessados façam o cadastro logo. Isto por conta de que as aulas terão início no dia 14 de agosto.

Ao fim do programa, o estudante recebe dupla formação: regular e técnico profissional. Na versão a distância, o MedioTec tem duração total de mil a 1,2 mil horas, sendo 20 delas presenciais ministradas em escolas da própria rede estadual. Os aprovados receberão treinamento para utilização da plataforma e material próprio.

Neste semestre são 10 opções de curso: Logística, Química, Qualidade, Redes de Computadores, Telecomunicações, Vendas, Informática, Agronegócio, Análises Química e Mecânica. A oferta varia de acordo com a região.

De acordo com a Secretaria da Educação, a seleção classificação dos candidatos foi estabelecida em três critérios: candidatos beneficiários de programas sociais, rendimento em Língua Portuguesa e Matemática na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio em 2017 (1º bimestre); e frequência. Alunos que cursaram o Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ou 5ª a 8ª série) integralmente em rede pública também terão preferência no preenchimento das vagas.