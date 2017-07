Ministério da Saúde repassará R$ 1 milhão a 3 cidades para cirurgias

Suzano, Mogi das Cruzes e Santa Isabel, receberão juntas, neste ano, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec), R$ 1,3 milhão para o custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos. Os repasses cobrirão despesas com cirurgias já marcadas e serão encaminhados às cidades conforme o atendimento das demandas. As informações são do Ministério da Saúde.

De acordo com o setor, Suzano é a cidade que receberá a menor fatia, R$ 349.389,06, enquanto Mogi fica com a maior parcela: R$ 520.732,29. Santa Isabel por sua vez receberá, neste ano, R$ 500.026,52. A portaria pontua a redefinição dos valores estabelecidos a partir da estratégia de aumento do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) neste ano.

Ela também considera a necessidade de organizar e qualificar a estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos, com destaque para aqueles com demanda reprimida, ou seja, que sejam executadas as cirurgias que já estão marcadas, uma vez que os municípios só têm acesso ao repasse após apresentar o balanço dos procedimentos já executados.

São contemplados no edital, os procedimentos cirúrgicos de média complexidade, desde que previamente informado ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde.

Isso porque os valores a serem enviados a cada município ainda podem sofrer alteração, conforme volume da demanda.