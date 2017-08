Mogi apresenta ao DER pedidos para uso de áreas e instalação de rotatória

O prefeito de Mogi das Cruzes Marcus Melo (PSDB)se reuniu, na tarde desta quinta-feira (3), com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ricardo Volpi. Durante o encontro, realizado em São Paulo, foi discutida a possibilidade de utilização pelo município de áreas pertencentes ao órgão estadual na cidade, bem como foi solicitado o apoio na construção de uma rotatória no encontro entre a Avenida Kaoru Hiramatsu e a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga.

“O DER tem uma história muito grande com a cidade, de parceria. Fomos atendidos pelo superintendente, que recebeu nossas solicitações. Sabemos do momento que o país vive, então temos de construir a solução para as questões em conjunto”, destacou Marcus Melo, que esteve acompanhado do secretário municipal de Obras, Walter Zago.

Áreas

Um dos imóveis do DER fica na Avenida Engenheiro Miguel Gemma, no Jardim Armênia. No local, a Prefeitura pretende implantar a Escola de Música de Mogi, uma unidade especial da Secretaria Municipal de Educação. A intenção é construir uma estrutura semelhante à de um Cempre.

“Este é um pedido que já havia sido feito anteriormente, da utilização de uma parte do terreno para a construção de uma unidade educacional. Já existe um termo de permissão de uso de 2009 e estamos reiterando, com o objeto de construção de uma escola de música para a cidade”, explicou.

Outro imóvel que foi assunto na reunião fica no distrito de Jundiapeba e abrigou o antigo posto da Polícia Rodoviária, na Avenida Lourenço de Souza Franco. A administração municipal solicitou do DER a possibilidade para utilização do terreno, que possui 10 mil metros quadrados e está em uma localização privilegiada no distrito.

Kaoru Hiramatsu

O prefeito também entregou ao superintendente do DER a solicitação para que o departamento estadual realize a construção de um dispositivo no cruzamento entre a Avenida Kaoru Hiramatsu e a Rodovia Mogi-Bertioga, na região da Porteira Preta. Além do pedido, também foram encaminhados dados técnicos sobre a obra.

“Sabemos do momento financeiro atual, mas este é um pleito para ser considerado dentro dos próximos anos. A Prefeitura está construindo uma nova avenida, que será uma importante ligação para a região e vem recebendo diversos investimentos”, disse.

A Avenida Kaoru Hiramatsu passa pela segunda fase das obras de duplicação, que abrange o trecho mais próximo à Mogi-Bertioga, além de intervenções de drenagem na intersecção com a Avenida Japão. Os trabalhos desta etapa foram iniciados no dia 5 de janeiro de 2017 e a previsão é de entrega para o setembro, com investimento de R$ 1.562.889,38.