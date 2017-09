Mogi comemora 457 anos com desfile cívico

Mogi das Cruzes comemora nesta sexta-feira (1) 457 anos com a realização do tradicional desfile na Avenida Cívica. O evento começa às 9 horas e deve atrair dois mil participantes, que vão apresentar o tema Inovação e Tecnologia. As novidades serão o pelotão pet e os alunos do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes da Escola, da Secretaria de Educação. Após o término do desfile, a criançada poderá se divertir nos brinquedos do Bairro Feliz, que ficarão no local até às 14 horas.

As novidades ficam por conta do pelotão pet, com 15 cães que vão desfilar na avenida para a conscientização da posse responsável dos animais e o Polo Digital de Mogi das Cruzes, que lidera o grupo da inovação compartilhada com universidade e outras instituições da cidade. As bandas e fanfarras darão um show a parte e neste ano estão acompanhadas por um grupo de 282 alunos do Projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola.

Após a tradicional parte militar, o desfile apresentará a conexão da cidade com o futuro em diferentes segmentos. Os pelotões abordarão os primeiros passos na tecnologia, inovações para melhorar a qualidade de vida, tecnologia educacional e ainda a inovação compartilhada, tema do Polo Digital de Mogi das Cruzes. “A tecnologia está presente no nosso dia a dia e a cidade está repleta de projetos inovadores. As escolas e as instituições que estão participando conosco vão apresentar o que há de novo na cidade”, observou a secretária de Educação, Juliana Guedes.

Hoje, também está programada uma edição especial do Bairro Feliz. Após o desfile, os brinquedos do projeto farão a alegria da criançada até às 14 horas. Às 19 horas, a atração é a Banda Sinfônica Escolar do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, que se apresentará na Feira Noturna do Mercado do Produtor, no Mogilar.