Mogi discute acessibilidade urbana com secretário de São Paulo

O planejamento urbano de Mogi das Cruzes, principalmente em relação à acessibilidade, foi tema de uma audiência realizada, nesta segunda-feira (14), entre o prefeito em exercício, Juliano Abe (PSD), e o secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Cid Torquato.

“Melhorar a acessibilidade de Mogi das Cruzes, que é uma cidade antiga com ruas e calçadas estreitas, para as pessoas com deficiência é uma das prioridades do governo do prefeito Marcus Melo. Cid Torquato é um amigo pessoal, mogiano, que realizou um grande trabalho junto ao Governo do Estado, e que hoje empresta toda sua experiência para a Prefeitura da Capital. Ele se colocou à disposição para ajudar neste planejamento de ações para tornar melhor a mobilidade da nossa cidade”, destaca Juliano Abe.

Um dos principais desafios é melhorar a acessibilidade no entorno da unidade mogiana da Apae.

“Esta é uma das grandes prioridades neste início de governo. Durante a campanha, eu e Marcus Melo conversamos com muitas mães que levam seus filhos para a Apae e a situação hoje, com piso de paralelepípedo e calçadas inadequadas, é desumana. Temos de resolver o problema o mais rápido possível”.

O prefeito em exercício lembra que a deputada federal Keiko Ota acolheu um pedido dele e inseriu no Orçamento Geral da União (OGU) deste ano uma emenda de R$ 250 mil, especificamente para realizar obras físicas nas imediações da Apae.

“O projeto foi desenvolvido pelos nossos técnicos e aprovado pelo governo federal para receber o investimento. Nosso objetivo é iniciar a obra tão logo os recursos sejam liberados. É importante lembrar que as emendas dos parlamentares da Câmara Federal são impositivas. Ou seja, cedo ou tarde, o governo precisará liberar a verba”, explica ele.

Além disso, Juliano Abe comentou com Cid Torquato as bases do Programa Rotas Acessíveis, que se constitui na elaboração de projetos executivos para intervenções de acessibilidade em regiões com grande fluxo de pessoas. Além das proximidades da Apae, destacam-se os terminais de ônibus e a região central. Com base nesses projetos, que apontam as intervenções necessárias em cada um dos pontos, a administração municipal busca recursos para a implementação das ações.

Outras ações

A Prefeitura de Mogi vem investindo em ações para a melhoria da mobilidade urbana de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na cidade. Toda a frota do sistema municipal de transporte coletivo, por exemplo, é adaptada, com elevadores para o transporte de cadeirantes.

Outra ação importante ocorreu no início do mês passado, com o início de operação dos táxis adaptados para o transporte de pessoas com deficiência. Os veículos vão operar em pontos instalados em frente ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, à Santa Casa e ao Hospital Municipal, em Braz Cubas.

Os táxis possuem uma adaptação em sua traseira que permite o acesso do cadeirante por meio de uma rampa. A cadeira de rodas é presa ao veículo por um sistema específico e também conta com cinto de segurança. A suspensão traseira também recebe uma regulagem especial. Os táxis não são exclusivos, ou seja, podem fazer o transporte de qualquer pessoa. Os locais em que os táxis adaptados terão pontos de parada foram escolhidos em conjunto pela Secretaria Municipal de Transportes e a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência.