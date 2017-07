Mogi lança novas ferramentas online

A Prefeitura de Mogi das Cruzes coloca à disposição da população novas ferramentas tecnológicas para facilitar o atendimento aos cidadãos. A implantação também vai agilizar os procedimentos internos e fluxo de trabalho na administração municipal. O lançamento foi feito, na sexta-feira (28), pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), o vice Juliano Abe, secretários municipais e o diretor do Departamento de Recursos da Tecnologia da Informação, Edson Teixeira, que explicou o funcionamento dos serviços.

Uma das ferramentas é o sistema de agendamento de serviços da Secretaria Municipal de Planejamento, que entra em operação em 1º de agosto. Com ele, o atendimento do Departamento de Licenciamento de Obras Particulares e da Divisão de Parcelamento do Solo será feito com dia e horário marcados. Diariamente, os dois departamentos recebem uma média de 200 pessoas, das quais 130 vêm em busca de informações e 70 são profissionais como engenheiros e arquitetos. O agendamento pode ser feito pelo site da Prefeitura.

Outra ferramenta online é para que a população possa participar das discussões sobre o Plano Plurianual 2017/2018. Por um link na página da Prefeitura, os mogianos poderão acompanhar a terceira audiência pública, que será realizada no dia 2 de agosto, no Jardim Layr, e deixar, até o dia 10, pelo site, suas sugestões.

Mais uma novidade é a disponibilização das imagens ao vivo das câmeras de monitoramento, operadas pela Secretaria Municipal de Segurança. As imagens serão atualizadas a cada 5 segundos. Nesta primeira etapa, 23 câmeras que possuem tecnologia compatível estão disponíveis. A intenção é ampliar o serviço, incluindo prédios públicos.

Já o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) lança, na próxima semana, um novo site de serviços.