Mogi participa de fórum de debate sobre gestões municipais de impacto

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participa, nesta quarta-feira (30), em Barueri, do Fórum Gestão Municipal de Impacto, que será realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) e debaterá ações administrativas bem sucedidas e suas consequências para a sociedade. Pelo menos 30 prefeitos estarão presentes, entre eles o de São Paulo, João Doria. A abertura do evento será feita pelo vice-governador Márcio França.

O fórum é dividido em quatro módulos, em formato de painel. Em cada um deles, um palestrante e quatro prefeitos discutirão um tema específico. Melo participará do módulo que debaterá a saúde pública e levará dados sobre a implantação do cartão do Sistema Integrado de Saúde (SIS) – ferramenta de identificação do usuário do sistema público de saúde criado pela Prefeitura de Mogi.

Ele reúne informações essenciais para a realização de procedimentos da área médica como nome do usuário, nome da mãe, data de nascimento, CPF, número do prontuário e número do Cartão SUS (Sistema Único de Saúde). Com o Cartão SIS, todo atendimento feito pelo paciente em qualquer unidade de saúde do município fica registrado em um cadastro único: consultas médicas, exames, medicamentos retirados nos postos, vacinas, entre outros. Para isso, basta apenas efetuar o cadastro para elaboração documento.

“A saúde é uma área essencial e recebe muitos investimentos em Mogi das Cruzes. Criamos o Cartão SIS, que modernizou e padronizou o atendimento ao público, além de outras ações e equipamentos, como novos postos de saúde, unidades de referência e o Hospital Municipal. Nossa rede vem crescendo continuamente e isso exige não apenas recursos, mas principalmente um planejamento estratégico para garantir o que as pessoas mais precisam e querem, que é atendimento rápido e eficiente em todos os bairros”, comentou.

No dia 24 de junho deste ano, o prefeito mogiano participou, no Instituto Teotônio Vilela - centro de estudos e formulação política do PSDB - do seminário A Região Metropolitana de São Paulo: entre conquistas e novos desafios, que contou com a presença de prefeitos da Grande São Paulo, além de urbanistas, gestores públicos e políticos que debateram os desafios das metrópoles no Brasil, que envolvem diretamente os níveis municipal e estadual, mas também têm influência em questões nacionais.