Mogi promove ações para comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno

Mogi das Cruzes vai sediar uma programação especial para comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno. O objetivo é ampliar a conscientização, reflexão e discussão da comunidade sobre a importância do ato de amamentar e seus inúmeros benefícios para a mãe e para o bebê. Neste ano, o tema nacional é "Amamentar: ninguém pode fazer por você, todos podem fazer junto com você".

Durante toda a semana, serão promovidas palestras nas unidades de saúde com esclarecimentos e orientações sobre o tema. "O trabalho é resultado de uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Abrinq, que está capacitando nossa equipe de enfermagem para fortalecer o olhar da Rede Básica para a prevenção da mortalidade materna e infantil", explica a secretária-adjunta de Saúde, Rosângela Cunha.

As palestras serão realizadas em seis unidades e contemplarão cerca de 150 gestantes, no total. Nesta terça-feira (1º), às 9 horas, o encontro ocorreu no Programa Saúde da Família (PSF) Lambari. Na quarta-feira (2), às 8 horas, no PSF Cocuera e às 13h30 no Programa Mãe Mogiana. Já na quinta-feira (3), às 14 horas, no PSF Jardim Aeroporto; e nesta sexta-feira (4), às 10 horas no PSF Jardim Piatã e às 14 horas na UBS Alto Ipiranga.

Nesta terça (1º), Dia Mundial do Aleitamento Materno, uma equipe esteve nas ruas para sensibilizar a população com informações sobre o tema. A ação será realizada nas proximidades do Pró-Mulher e do Programa Mãe Mogiana, unidades especializadas no atendimento às gestantes. Uma exposição de fotos sobre amamentação também pode ser conferida no hall de entrada da Prefeitura de Mogi das Cruzes, durante toda a semana

Outra capacitação será realizada na quinta-feira (3) para profissionais da Secretaria Municipal de Educação. A atividade tem como objetivo multiplicar as informações sobre aleitamento materno junto aos educadores. A Semana termina com a participação no evento "Hora do Mamaço", que será realizada no sábado (5), às 10 horas, no Largo do Rosário. O evento é uma iniciativa do Grupo Apoio Materno Solidário - AMS Brasil e será realizado em parceria com o Banco de Leite da Secretaria Municipal de Saúde.

A OMS preconiza o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida. Diante da realidade trabalhista do retorno ao emprego após 120 dias, as mães podem gozar do direito de descanso de uma hora durante a jornada de trabalho até que o bebê complete seis meses. Esse período pode ser dividido em dois intervalos diários de 30 minutos ou um de 60 minutos, que pode ser combinado na entrada, saída ou no horário de almoço da mãe. Esta prática contribui para que a manutenção do aleitamento materno que reverte em benefícios para a mãe e filho.

Uma alternativa é a criação de uma sala de apoio à amamentação dentro da empresa, onde a funcionária pode retirar o leite para alívio das mamas e posterior oferta ao bebê ou até mesmo para doação ao Banco de Leite. "Muitas mulheres desconhecem que podem continuar retirando e armazenando o leite para oferta ao bebê enquanto estiverem ausentes. Nosso objetivo é informar e contribuir para que o aleitamento materno seja possível", explica a médica pediatra, lembrando que as crianças amamentadas com leite materno adoecem menos.

O Banco de Leite funciona no prédio do Pró-Mulher, que fica na rua Manoel de Oliveira, nº 30, no bairro do Mogilar. Informações pelo telefone 4798-7343.