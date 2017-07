Mogi terá 10 mil novas inclusões no sistema de saúde neste ano

Mogi das Cruzes poderá registrar, neste ano, pelo menos 10 mil novas inclusões de munícipes no sistema público de saúde. A especulação foi apontada nesta sexta-feira (7) pelo secretário de Saúde mogiano, Marcello Cusatis, em entrevista ao jornalista Ayl Marques, da Rádio SP/Rio 101.5 FM, da Rede DS de Comunicação.

Segundo ele, o apontamento é previsto a partir de uma estimativa feita pela Saúde, onde se revelou que 10 mil mogianos deixaram os planos de saúde particulares em 2016. Cusatis frisa ainda que isso é um desafio, uma vez que neste momento, de crise financeira, o setor público não tem previsão de ampliação dos serviços. "A população pode esperar da Prefeitura de Mogi muito trabalho, que nada pare de funcionar e que tudo continue a funcionar bem. Acreditamos que os desafios serão superados, mas estimamos que 10 mil pessoas tenham perdido os planos de saúde do ano passado para este e essa demanda deve migrar para o Poder Público que não pode ser ampliado no momento", detalha.

Outro foco da pasta é expandir a Maternidade, da Santa Casa de Misericórdia, setor visto pela Saúde como a principal demanda. Recentemente, a unidade precisou suspender o atendimento em decorrência de superlotação. Cusatis também disse na entrevista, que hoje, a realidade financeira é outra, diferente do vivido por ele durante o governo do ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD). "Começamos este ano com força para que nenhum serviço tenha interrupção, o prefeito Marcos Mello (PSDB) tem cumprido a palavra e prioriza a saúde", completa.

Entre os desafios da pasta está, por exemplo, o custeio de serviços como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porte II, no Oropó. A unidade realiza sete mil consultas por mês, sendo um programa do governo federal, deveria receber pelo menos R$ 350 mil mensais da União. O setor custa à administração mais de R$ 1 milhão por mês, no entanto, nenhum repasse é feito pelo governo Michel Temer (PMDB).

Por outro lado, um exemplo de equipamento que tem os repasses em dia, é o Hospital Municipal de Bras Cubas. O custeio é feito com 50% de recursos do governo federal, 25% do governo estadual e 25% municipal. Já as dificuldades no setor de hemodiálise mogiano são o mesmo que na cidade vizinha Suzano.