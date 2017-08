Mogi traz programação especial no aniversário de 457 anos

A Prefeitura de Mogi organizou uma programação para comemorar os 457 anos da cidade. As ações começam nesta sexta-feira (1º) - dia do aniversário da cidade - e seguem até sábado (2). Mesmo com a programação mais enxuta - sem a realização da ExpoMogi -, devido a crise econômica, os mogianos não deixaram de celebrar a data.

As atividades começam às 9 horas, de sexta-feira, com o tradicional desfile cívico-militar, na Avenida Cívica. Escolas, universidades e instituições da cidade se apresentarão. O início será marcado pelo desfile dos militares.

A Feira Noturna do Mercado do Produtor Minor Harada de Mogi também terá uma programação especial. Elaborada pela Secretaria Municipal de Agricultura, também amanhã, a Banda Sinfônica Escolar do Cempre Professor José Limongi Sobrinho, no Botujuru, fará uma apresentação, às 19 horas, em homenagem aos 457 da cidade. Às 20 horas será a vez da dupla sertaneja Pedro e Luiz, selecionada pelo chamamento público para músicos que desejam se apresentar no espaço.

“Preparamos uma programação especial para comemorar os 457 anos de Mogi das Cruzes e nada melhor do que festejar na feira noturna, um espaço privilegiado da cidade que recebe um grande público”, disse o secretário municipal de Agricultura, Renato Abdo.

Sábado

A programação em homenagem aos 457 anos da cidade continuará no sábado, com o 1º Mogi FestConfaban – Festival Interno de Bandas e Fanfarras de Mogi das Cruzes e Concurso Aberto de Fanfarras e Bandas, que será realizado no mesmo local a partir das 9 horas, também na Avenida Cívica.

O evento é aberto ao público e visa resgatar a tradição de bandas e fanfarras em nossa cidade.

No período da manhã, será o realizado o festival para as corporações de Mogi das. Onze grupos da cidade farão apresentações. Às 14 horas, começará o concurso com corporações de outras cidades, que vão concorrer nas categorias: Fanfarra simples, Banda Marcial e Fanfarra com 1 Pisto.