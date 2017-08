Mutuários da CDHU no Alto Tietê podem gerar on-line segunda via de boleto

A população do Alto Tietê que tem apartamento na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) podem solicitar a segunda via do boleto por um aplicativo. A nova funcionalidade do SP Serviços ajuda mutuários estejam com parcelas em atraso e não tem a segunda via em mãos.

Pelo aplicativo, é possível emitir, pelo celular ou tablet, a segunda via de boleto, seja da atual ou de prestações antigas que estejam com o pagamento atrasado. Com o app CDHU, desenvolvido pela Prodesp em parceria com a Secretaria da Habitação do Estado, basta que o cidadão tenha em mãos o número da conta que vem inscrito no boleto da prestação, do CPF e a data de nascimento do principal mutuário.

Após o preenchimento das informações solicitadas, o aplicativo permite que o usuário visualize o boleto e envie o documento por e-mail. Se preferir, o cidadão também pode gerar a linha digitável para pagamento das prestações em caixas eletrônicos, lotéricas e Internet Banking.

SP Serviços

Disponível para download na App Store e no Google Play, o SP Serviços reúne, além do CDHU, outros 41 aplicativos gratuitos do Governo do Estado de São Paulo, incluindo os do Detran.SP, Poupatempo, Secretaria da Fazenda, Cetesb, Procon.SP, entre outros.