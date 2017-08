Obras de ampliação do abastecimento avançam na Vila Nova Mogilar

As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água na Vila Nova Mogilar e loteamentos da região do Rodeio, como Jardim Maricá e Residencial Bella Cittá, avançam com o início da travessia da adutora sobre a ponte do Rio Tietê. O investimento é de aproximadamente R$ 1,5 milhão e a população atendida é de cerca de 17 mil pessoas. A obra é uma parceria do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) com a empresa responsável pela construção de um condomínio de apartamentos na Vila Nova Mogilar.

A necessidade de reforço no abastecimento daquela região já estava prevista no Plano Diretor de Abastecimento de Água, elaborado em 2011 pela autarquia e que está em processo de revisão.

A obra consiste na interligação das adutoras das avenidas Antônio de Almeida, na Vila Nova Mogilar, e Lothar Waldemar Hoenne, no Rodeio, criando o anel de reforço para a região, além da extensão de redes de esgoto na Vila Nova Mogilar.

O Semae ficou responsável pela compra e assentamento de tubos. A construtora assumiu a execução das travessias sobre o Tietê e faixa de oleoduto da Transpetro, mediante obtenção de autorizações e outorgas feitas pela autarquia.

A tubulação que passa sobre a ponte será fechada com caixa e gradil e haverá espaço para passagem de pedestres.

Além da ampliação do sistema, a obra permitirá maior segurança operacional, possibilitando abastecer os bairros tanto pela Estação de Tratamento de Água Centro quanto a Leste. Atualmente, o Bella Cittá é bastecido pela ETA Leste e Rodeio, Maricá e Mogilar pela ETA Centro.