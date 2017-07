Operação da Polícia Militar aborda 543 pessoas em três cidades

Ao todo, 543 pessoas abordadas, 216 automóveis e 172 motos vistoriadas, além de cinco prisões em flagrante, um adolescente apreendido e um foragido da Justiça capturado. A operação foi realizada das 15 às 23 horas de quinta-feira (7) em três cidades da região: Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. O balanço da ação foi divulgado nesta sexta-feira pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12).

A operação foi denominada Força Metropolitana Simultânea. E focou no combate a crimes em geral, como o roubo a pedestres e veículos nos três municípios. De acordo com o CPA/M-12, a operação levou o nome por conta de ter sido iniciada simultaneamente na sede do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) em Suzano e na Praça João Álvares, no Centro de Itaquá.

Ainda segundo o CPA/M-12, a operação autuou 27 pessoas por infrações de trânsito e vistoriou 33 veículos de carga. Também foram recolhidos seis automóveis por irregularidades no documento ou no carro.

Força Metropolitana

Operações da Força Metropolitana são realizadas mensalmente em todo o Alto Tietê. Na última divulgada pelo DS, no mês passado, a PM abordou 335 pessoas em Suzano. No total, 578 ações foram executadas. Destas, houve 63 abordagens de motos e 121 de carros. Além disso, 19 veículos foram multados por atos de infração. Houve ainda o recolhimento de oito carros e uma moto, além da apreensão de duas armas de fogo.