Paróquia Nossa Senhora de Lourdes faz homenagens a Dia de Padre Eustáquio

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes realizou nessa quarta-feira (30) uma série de atividades em homenagem ao beato poaense padre Eustáquio, primeiro vigário da cidade e beatificado, em 2006, pela Igreja Católica. Uma oração foi feita em frente a estátua do religioso, que fica em frente à Praça dos Eventos, que contou com a participação de devotos, do pároco da Igreja Matriz, padre Reginaldo Martins da Silva e do secretário de Cultura, Mário Sumirê. Hoje completa 74 anos da morte de padre Eustáquio.

“Ele foi um missionário holandês que veio para o Brasil com o intuito de realizar um trabalho de evangelização e chegou a Poá em 1935. Com a elevação da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, padre Eustáquio foi o primeiro pároco do município e então virou uma referência, propagando por meio da água e da gruta de Nossa Senhora essa devoção aos enfermos e a ele é atribuída muitas curas e milagres”, comentou o padre Reginaldo.

Ainda de acordo com o padre, uma missa será celebrada, às 15 horas, dedicada a pessoas idosas, doentes ou com algum grau de dificuldade de locomoção. Já às 19h30, será celebrada a missa de encerramento com a tradicional benção da água.