Participa Mogi faz reunião com moradores da Vila Industrial

A Vila Industrial recebeu na noite da última terça-feira (1º) mais uma edição do programa Participa Mogi. Moradores puderam discutir questões e alternativas para melhoria no dia a dia do bairro, com a presença de secretários municipais e representantes de diversos setores da administração. A próxima reunião do projeto acontecerá semana que vem, na terça-feira (8), às 18h30, no auditório do prédio da Prefeitura, e terá como tema o Esporte.

Cerca de 30 pessoas participaram da reunião desta terça-feira, realizada na igreja Nossa Senhora do Rosário. O encontro teve ainda uma apresentação das ações que vem sendo realizadas pela Prefeitura e a estrutura disponibilizada para a população da região, realizada pelo secretário municipal de Gabinete, José Luiz Freire de Almeida.

O programa Participa Mogi é uma iniciativa da Prefeitura para estimular a discussão com a população e representantes da sociedade civil na busca por soluções para problemas da cidade, bem como ouvir as sugestões das pessoas. São realizados dois tipos de reuniões. As territoriais, como a que aconteceu na Vila Industrial, são feitas diretamente nos bairros, com participação dos moradores, e discutem assuntos diversificados. Já as temáticas que acontecem na Prefeitura, possuem questões específicas.

De acordo com o calendário do programa, para o mês de agosto estão previstas ainda reuniões com os temas de Educação (10), Emprego (15), Segurança (22), Infraestrutura e Saneamento (24), e Inclusão e Responsabilidade Social (29). Além disso, também será realizado um encontro territorial, no dia 17, no distrito de Jundiapeba. A participação nas reuniões é aberta para toda a população.

A Vila Industrial foi o quarto local a receber as reuniões territoriais do programa Participa Mogi.

Anteriores

No dia 30 de maio, a discussão aconteceu na região do Oropó, envolvendo os bairros Jardim Aeroporto, Jardim Santo Dumont, Jardim Layr e Jardim Planalto. No 22 de junho, foi a vez dos moradores do Rodeio, Vila Oroxó, Mogilar, Ponte Grande, Jardim Aracy e Residencial Itapety participarem da ação. No dia 11 de julho, os moradores do Botujuru discutiram as questões que envolvem o bairro.

Já as reuniões temáticas já tiveram discussões sobre Transporte e Mobilidade Urbana, Saúde e Cultura.