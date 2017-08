Pesquisa do Procon-SP revela diferença de preço de até 87%

O Procon-SP realizou entre os dias 17, 18 e 19 de julho uma pesquisa para o Dia dos Pais. Foram oito estabelecimentos em cinco regiões da cidade de São Paulo. O objetivo é oferecer uma referência de preço ao consumidor através dos preços médios obtidos dentro da amostra.

Foram verificados preços de grills, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, barbeadores elétricos, máquinas de cortar cabelo e/ou aparador de pelos e smatphones. A maior diferença encontrada foi de 87,61% em um barbeador elétrico. Em um local foi encontrado por R$ 149,90 e em outro por R$ 79,90.

A coleta de preços foi realizada em lojas físicas e para comparação e divulgação foram selecionados somente os itens encontrados em três ou mais estabelecimentos: com a condição de serem exatamente da mesma marca e modelo. A amostra final totalizou 40 produtos.

Confira a pesquisa completa aqui.

Dicas

O Procon-SP orienta que as pessoas pesquisem e lojas virtuais, já que é uma alternativa para analisar as características do produto, os modelos presentes no mercado e as diferenças e vantagens oferecidas por cada um, bem como o preço praticado.

Tanto em lojas virtuais quanto em lojas físicas, o consumidor deve verificar se o estabelecimento oferece desconto para o pagamento à vista. Na compra virtual, é preciso observar se há valor do frete.