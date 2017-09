Poá abre matriculas para Educação Infantil de 2018

Os poaenses que tem filhos, com idades de 4 e 5 anos, já podem fazer a inscrição para o Pré I e Pré II de 2018. A princípio, serão 1,7 mil vagas disponibilizadas pela Prefetura. As matriculas poderão ser feitas diretamente nas unidades escolares de 11 a 15 de setembro.

Para as inscrições do Pré I, a criança deve ter 4 anos ou completar até o dia 30 de junho de 2018. O mesmo vale para o Pré II. O estudante deve ter 5 anos, ou a completar até 30 junho do ano que vem.

As inscrições serão realizadas direto nas unidades escolares, portanto, os pais deverão dirigir-se no horário das 9 às 16 horas, na escola de Educação Infantil mais próxima, com cópias da certidão de nascimento da criança, do RG do pai ou da mãe e do comprovante de endereço no nome do responsável.