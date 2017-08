Poá continua atividades de reforço na sinalização de trânsito

Poá deu continuidade aos trabalhos de reforçar na sinalização de trânsito no município. Nesta quinta-feira (24), as atividades foram realizadas nas ruas Vinte e Seis de Março, Alberto Rossi e Manoel Pinto da Fonsena, na região central. De acordo com a Prefeitura, em razão das vias serem de grande circulação e tráfego intenso de veículos, o trabalho foi feito nesta madrugada em um horário que não atrapalhasse as pessoas.

“Fizemos diversos trabalhos, mais com destaque para pintura de faixas de pedestres e de meio-feio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas”, comentou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes.

Ainda de acordo com o Wilson Lopes, a Prefeitura de Poá tem reforçado a sinalização em toda cidade visando a segurança no trânsito. “Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. O objetivo da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é investir em um trânsito mais seguro para todos”.