Poá debate implantação de Anel Viário, duplicação e melhorias no Plano de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de Poá estuda a implantação de um Anel Viário e a construção de novos viadutos sobre a Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As benfeitorias também focam na possibilidade de duplicar o Viaduto Presidente Tancredo Neves; a reestruturação nas linhas municipas e intermunicipais, além da construção de bicicletários em diferentes bairros do município. As informações foram apresentadas neste sábado (12) durante audiência pública, na sede do Poder Legislativo.

A pauta contou com diferentes tópicos de debate, entre eles: ampliação do sistema viário; gestão de circulação; segurança viária; reestruturação das redes, qualificação da infraestrutura e melhoria da gestão pública do transporte coletivo; construção de uma rede viária ciclável; implantação de equipamentos para estacionamento de bicicletas; valorização e estímulo do uso da bicicleta; melhoria das calçadas; segurança de pedestres; e gestão de mobilidade.

Entre as principais propostas apresentadas, esta a implantação do Anel Viário de Poá; duplicação do Viaduto Presidente Tancredo Neves; construção de novos viadutos de transposição da Linha 11 de trem, na divisa com Ferraz de Vasconcelos e da SP-66 sobre a Rotatória Pernone Padoan; desenvolvimento, em conjunto com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), de projeto de reestruturação das redes de linhas municipais e intermunicipais, visando a implantação de uma rede única e integrada; articulação com o Governo do Estado para implantação de integração tarifária entre sistema municipal e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); requalificação do Terminal Ayrton Senna, melhorando a sua acessibilidade à estação de trem de Poá; implantação de ciclofaixa em diversos pontos da cidade; construção de bicicletários em diferentes bairros; e regularização das calçadas do município.

Para o prefeito Gian Lopes (PR), o principal desafio do plano é desenvolver a compreensão de que mobilidade é resultado de políticas públicas e do envolvimento social. “Com o Plano de Mobilidade, as políticas públicas serão ampliadas, assim como a participação popular. Temos certeza que com este trabalho registraremos avanços na cidade”, afirmou.

O plano de mobilidade não contempla apenas transporte urbano. O alerta foi feita pelo secretário de Transportes Wilson Lopes, que reforçou a importância em debater o tema. Na audiência pública, os convidados receberam um documento com a síntese do plano de ações e um formulário para propor sugestões e ideias.

“Realizamos uma série de reuniões com técnicos de diferentes secretarias para elaborar o Plano de Mobilidade Urbana de Poá e também foi feito um diagnóstico, após analisar uma série de dados de pesquisa realizada com 750 poaenses e ainda ao avaliar outros quesitos que envolvem o transporte coletivo e o sistema viário. Hoje foi uma oportunidade importante para ouvir a população e receber sugestões.”, comentou o chefe da pasta de Transportes.

Lei

A Lei 12.587/2012 exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem planos de mobilidade urbana, que devem ser integrados aos planos diretores. As cidades que não cumprirem essa determinação podem ter os repasses federais destinados ao setor suspensos.