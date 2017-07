Poá discute Plano de Mobilidade Urbana em audiência pública

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realizará no dia 12 de agosto, na Câmara Municipal, uma audiência pública para discutir as propostas e ações do Plano de Mobilidade Urbana. Segundo o responsável pela pasta, Wilson Lopes, o tema é amplo e vai além do simples debate sobre transporte, já que abrange questões de desenvolvimento urbano, como o uso e a ocupação do solo.

"Para formulação do Plano de Mobilidade Urbana de Poá foi feito um diagnóstico, após analisar uma série de dados de pesquisa realizada com 750 poaenses e ainda ao avaliar outros quesitos que envolvem o transporte coletivo e o sistema viário. Também realizamos uma série de reuniões com técnicos de diferentes secretarias e os resultados destes trabalhos agora serão debatidos com a população em audiência pública", comentou.

A pauta da audiência pública conta com diferentes tópicos de debate, entre eles a ampliação do sistema viário; a gestão de circulação; segurança viária; a reestruturação das redes; a qualificação da infraestrutura e a melhoria da gestão pública do transporte coletivo; a construção de uma rede viária ciclável (para trânsito de bicicletas); a implantação de equipamentos para estacionamento de bicicletas; a valorização e estímulo do uso da bicicleta; a melhoria das calçadas; segurança de pedestres; e a gestão de mobilidade.

Por determinação em lei, os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem planos de mobilidade urbana, que devem ser integrados aos planos diretores. As cidades que não cumprirem essa determinação podem ter os repasses federais destinados ao setor suspensos.

"O governo federal não vai poder liberar nada contrário à lei, então, quanto mais rápido concluirmos este plano, mais fácil será para Poá buscar a liberação de recursos para os seus projetos", destacou Wilson Lopes.