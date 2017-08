Poá discute protocolo de atendimento às vítimas de violência

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, discutiu com a elaboração do Protocolo para Atendimento às Vítimas de Violência na Rede de Saúde Pública. O objetivo do documento é orientar e sistematizar as condutas dos profissionais para a identificação dos diversos tipos de violência – física, sexual, psicológica e negligência –, a fim de que o atendimento, a notificação, o encaminhamento, o acompanhamento e a realização da profilaxia das doenças resultantes da violência sexual sejam adequados.



“Queremos dar andamento o mais rápido possível a este Protocolo para Atendimento às Vítimas de Violência na Rede de Saúde Pública”, comentou o vice-prefeito. O protocolo permitirá que pacientes tenham seguimento em ambulatórios específicos, com acompanhamento multiprofissional para suas demandas sociais, psicológicas e médicas, proporcionando, assim, sua reestruturação emocional e reintegração social.



Hoje, na Rede de Saúde Pública, a principal dificuldade dos profissionais é a realização de alguns procedimentos específicos, como a notificação dos casos ao sistema legal. Além disso, tem-se notado que nem sempre a família aceita uma interferência na dinâmica familiar, que é fundamental na assistência aos casos de violência doméstica. Assim, deve haver habilidade no manejo dessas situações, colocando o serviço de saúde como aliado da vítima.



“Por isso os profissionais precisam estar sensibilizados e capacitados para identificar e tratar os pacientes que apresentem sintomas que possam estar relacionados ao abuso e à agressão, possibilitando, dessa forma, um atendimento integral e de qualidade. Esse Protocolo para Atendimento às Vítimas de Violência na Rede de Saúde Pública é grande passo para avançarmos no nosso trabalho”, comentou a diretora de Atenção Básica de Saúde, Rose da Cruz Barbosa.