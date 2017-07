Poá inicia reforço a sinalização de trânsito próximo a unidades escolares

Poá recebeu mudanças na sinalização de trânsito próximo a escolas e creches. Os trabalhos foram realizados próximo a Escola Estadual Lacy Lenski Lopes e a Creche Julia Monteiro Garcia, na Rua Mongaguá, no Jardim América. A via tem uma grande circulação de estudantes e tráfego intenso de veículos e ganhou duas lombadas, placas para alertar o limite da velocidade e sinalizando a área escolar, além de pintura de faixas de pedestres e de meio-feio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas.

“Este é um trabalho extremamente necessário e que contempla toda a comunidade local. A escola estadual Lacy Lenski Lopes, por exemplo, foi inaugurada há aproximadamente 30 anos e nunca fizeram uma ação de sinalização aqui, mesmo com a grande circulação de ciclistas, motoristas, estudantes e demais pedestres”, comentou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes.

Ainda de acordo com o Wilson Lopes, a Prefeitura de Poá tem reforçado a sinalização em toda cidade visando a segurança no trânsito. “Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos do município, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. O objetivo da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana é investir em um trânsito mais seguro para todos”.

Elogios

O trabalho realizado na Rua Mongaguá agradou os moradores da região. “Ficou muito bom. Agora as crianças terão mais segurança para atravessar a rua e os motoristas ficarão em alerta, já que aqui tem escola e creche e é necessário redobrar a atenção e andar com a velocidade reduzida”, disse a aposentada Zilda Campos, 65 anos.

A auxiliar de limpeza Monica Teixeira, 40 anos, explicou que alguns acidentes já foram registrados na Rua Mongaguá. “A Secretaria de Transportes está de parabéns por realizar este trabalho e identificar a necessidade destas melhorias aqui na rua”, ressaltou.