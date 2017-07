Poá realiza ‘Rock na Praça’ no fim de semana na Praça dos Eventos

A região vai receber neste fim de semana a 14ª edição do ‘Rock na Praça’. O evento começa neste sábado (22) e segue até o domingo (23). Serão apresentações de 12 bandas covers dos mais influentes e tradicionais grupos do gênero. Dentre elas estão: Audioslave (Tribute), Legião Urbana (Tribute), No Quarter (Led-Zeppelin), Torrones (Nirvana), Rising Power (AC/DC), The Four Horsemen (Metallica), Children Beast (Iron Maiden), entre outros. A organização é da Cath Produções em parceria com a Secretaria de Cultura de Poá. A entrada é totalmente gratuita.

A festa se tornou uma tradição no calendário de festividades poaenses. No início, em 2003, a intenção do organizador era de celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13 de julho. Contudo, a receptividade foi maior do que o esperado, em razão do número de pessoas que compareceram ao evento.

Desta vez, a expectativa é que o Rock na Praça atraia pelo menos 25 mil pessoas. Na edição de 2016, a festa reuniu 17 mil pessoas na Praça da Bíblia. Em razão disto, os organizadores transferiram o evento para a Praça dos Eventos. No Facebook, a divugalção sobre o cronograma de apresentações alcançou 17 mil acessos em menos de 40 minutos.

Para o organizador do Rock na Praça, José Carlos de Aquino, o Carlito Aquino, o evento é uma oportunidade de o público ouvir músicas clássicas das bandas que mais fizeram ou fazem sucesso no mundo todo. “Tudo começou como uma brincadeira, e hoje é um sucesso. Vêm pessoas de todo Alto Tietê e Capital. Fora que é gratuito, então quem gosta deste tipo de som poderá vir.”

Além dos shows, o evento conta com área de alimentação e de exposição de artes no geral. “Neste ano, haverá uma exposição sobre a história do rock. Uma artista irá expor tudo por meio de telas de pintura. Serão 60 quadros. Fora que haverá outras coisas”, destacou.

SORTEIO

Aquino ressalta que o evento terá o sorteio de tatuagens. Mas, também, que haverá locais para fazer tatuagens de henna – artificial. Além disso, a expectativa é que as pessoas possam comprar adereços de bandas famosas.“Haverá muitas coisas, enfim. Por isso, quero convidar a todos que gostam de rock para vir ao Rock na Praça. Será uma programação especial para atender a todos”, finalizou.