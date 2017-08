Poá vai receber R$ 4,2 milhões para investir no Piscinão

Poá vai receber um repasse de R$ 4,2 milhões do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi). O recurso será usado na conclusão da 1ª fase de obras do reservatório de contenção de enchentes, o Piscinão, em construção na cidade. A notícia foi confirmada durante audiência do prefeito Gian Lopes (PR) com o superintendente do órgão, Widerson Anzellotti, que também teve a participação do deputado André do Prado (PR), do vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, e Augusto de Jesus, secretário municipal de Governo.

Para o prefeito, a ajuda de André do Prado tem sido positiva para a cidade. "O apoio do deputado é algo muito bom para Poá. Conseguimos a liberação desses R$ 4,2 milhões para a obra do piscinão e ainda estamos empenhados na busca de ajuda do Estado para manter o Hospital Guido Guida em funcionamento", afirmou.

O deputado destacou que o dinheiro vai chegar a Poá em boa hora já que o município enfrenta dificuldades financeiras por causa de mudanças nas diretrizes de repasse do Imposto Sobre Serviços (ISS). "O dinheiro repassado pelo Estado vai ajudar bastante Poá, já que vai permitir que a Prefeitura destine a verba que seria usada na obra para outras áreas, como a saúde, por exemplo", avaliou André do Prado.

A partir de agora, a Prefeitura precisa cumprir algumas etapas burocráticas para efetivar a transferência e concluir a 1ª etapa do reservatório que, quando finalizado, poderá acabar com as enchentes na cidade.