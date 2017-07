Poá: ‘WorkChoc - Loucos por Chocolate’ segue até este domingo

O evento "WorkChoc - Loucos por Chocolate" segue até este domingo (16) em Poá. A atividade é uma realização da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Compasso. Nas dependências da Praça da Bíblia foram montadas tendas de artesanato, fomentando assim as vendas dos profissionais locais e ainda espaços com produtos característicos e relacionados ao universo do chocolate. Na Casa do Artesão a população e profissionais da cidade e região têm a oportunidade de acompanhar aulas show, com grandes chefs de cozinha.

Na noite de sexta-feira o evento de abertura contou com a participação do prefeito Gian Lopes (PR), do vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, do subsecretário de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa do Governo do Estado de São Paulo, Roberto Sekiya, do gerente do escritório regional do Sebrae, Sergio Gromik, de secretários municipais e vereadores.

"Muito importante este evento para cidade, que tem enfrentando uma grande crise financeira. Acredito e tenho certeza que fomentar o Turismo será a melhor forma de avançarmos na geração de receita para o município. Oferecer cursos e profissionalização para nossa população também é algo muito importante, pois é uma forma de ajudarmos os munícipes a melhorar a renda", comentou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Turismo, Ronaldo Florido de Oliveira, reforçou que "WorkChoc - Loucos por Chocolate" se enquadra nas atuais necessidades de promover em caráter de urgência o Turismo em Poá, frente às mudanças recentes que comprometeram o orçamento. "Esse evento vai trazer pequenos e médios produtores para conhecer o potencial turístico da cidade. Também poderemos fortalecer os laços entre empresários, que posteriormente poderão a vir se instalar aqui em nosso município, em virtude da construção de um polo produtor".

A programação do "WorkChoc - Loucos por Chocolate" é das 10h às 22h, na Casa do Artesão e Praça da Bíblia. Neste sábado foram oferecidos os cursos de Entrement, Naked Cake de Chocolate e Bolo Decorado. Já neste domingo, as aulas serão de Brownie, Técnica de Temperagem e Ganache e Cupcake com Ganache de Chocolate.