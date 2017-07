Prazo para alistamento militar termina hoje

Os jovens do Alto Tietê que possuem ou que completam 18 anos em 2017 têm até esta sexta-feira (30) para realizar o alistamento militar. Os documentos necessários para efetivação do alistamento são certidão de nascimento ou equivalente como carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho; comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. Neste ano, os jovens da região podem realizar o processo nas Juntas de Serviço Militar e também pela internet no site www.alistamento.eb.mil.br.

Após sua inscrição, o jovem deverá comparecer à Junta Militar de seu município para receber as instruções quanto ao exame de seleção. Quem passa nessa fase é encaminhado para outras avaliações eliminatórias: altura, escolaridade, profissão e outros.

O alistamento é obrigatório e, sem ele, o jovem fica impedido, por exemplo, de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino.

Segundo dados do Ministério da Defesa, cerca de 1,8 milhão de jovens fazem o alistamento anualmente. Desses, 100 mil, em média, são incorporados às Forças Armadas.