Prefeito Gian Lopes retoma obra de escola municipal na Vila Perracine

Educação é prioridade em Poá. Diante da crise financeira instalada na cidade, após a mudança na lei do ISS (Imposto Sobre Serviços), o prefeito Gian Lopes (PR) decidiu cancelar a Expoá e priorizar os recursos na retomada das obras de uma escola municipal na Vila Perracine para atender 600 alunos. A construção desta unidade de ensino teve início em 2014 e os trabalhos no local estavam paralisados.



Segundo o prefeito, a nova administração encontrou esta obra abandonada (apenas 29% do projeto executado), assim como muitas outras na cidade. “Fazendo as adequações financeiras necessárias conseguimos retomar alguns projetos e agora chegou o momento de voltarmos com os trabalhos no Perracine para enfim entregar à população esta escola municipal tão esperada”, comentou o prefeito Gian Lopes.



A unidade de ensino está sendo construída na Rua Teotônio Vilela. A obra terá mais de três mil metros quadrados de área construída, sendo que, além da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários masculino e feminino, a unidade terá no piso térreo, sala de vídeo com palco, sala técnica e pátio coberto. No primeiro pavimento terá 11 salas de aula, sanitários masculino e feminino e brinquedoteca. Já o segundo pavimento contará com recepção, secretaria, almoxarifado, sala de professores, coordenação, direção, entre outros.



Segundo o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, o local onde será construída a unidade atenderá toda a demanda da Vila Perracine, Vila Áurea e adjacências. “Será um espaço que terá toda infraestrutura adequada. Precisamos priorizar os investimentos nos setores mais necessitados”.



Expoá

A Expoá foi cancelada e a administração municipal estudou um evento menor que atenda os artesãos e orquidófilos que se prepararam o ano todo. E de acordo com o secretário de Cultura, Mário Sumirê, este ano será realizada a "Feira de Orquídeas e do Verde", na Praça da Bíblia, nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, das 9 às 21 horas.



“Com a realização deste evento na praça poderemos prestigiar nossas artesãs e também os orquidófilos que se prepararam todo ano para comercializar as mais belas espécies de orquídeas e também manter a tradição na cidade, mas agora com um evento em um formato mais enxuto e adequado ao momento econômico que a cidade passa”, disse Sumirê.