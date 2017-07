Prefeito Gian Lopes vistoria áreas que receberão praças esportivas

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), vistoriou duas áreas que em aproximadamente três meses serão transformadas em praças esportivas. Os equipamentos serão construídos no Jardim São José e Vila Pereta e estes espaços contarão com campo de futebol. O objetivo da administração municipal é a melhoria da qualidade de vida dos poaenses e o atendimento dos mesmos com serviços de esporte e lazer. Os deputados André do Prado (estadual) e Márcio Alvino (federal) estão comprometidos a buscar recursos para efetivação destes projetos.

Segundo o prefeito Gian Lopes, oferecer novos equipamentos esportivos e de lazer contribuirá para a formação do cidadão e também favorecerá o desenvolvimento da comunidade. "Teremos com estes projetos a oportunidade de oferecer práticas esportivas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos poaenses.

E reforço que oferecer acesso ao Esporte também é uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos diversos riscos sociais hoje existentes", comentou. A vistoria das áreas que receberão as praças esportivas contou com a participação do vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, dos secretários de Governo, Augusto de Jesus, de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, e dos vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara), José Carlos Costa, o Zé Maça do Amor, Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez, Lázaro Borges e David de Araujo Campos, o Tio Deivão.

O vice-prefeito Marquinhos Indaiá disse que é importante o apoio do Legislativo aos projetos e que todos os bairros no entorno das praças esportivas serão beneficiados. "Nós queremos, em breve, inaugurar estes equipamentos para população. Para realizar esta e outras ações, nós sempre precisamos contar com o apoio de todos os vereadores e também dos deputados André do Prado e Márcio Alvino, que podem fazer gestão por recursos para o nosso município. Temos muito o que fazer, mas nós estamos todos unidos no projeto de colocar nossa cidade nos trilhos".