Prefeitura de Poá inicia obras de canalização da Avenida Marginal Variante

A Prefeitura de Poá iniciou as obras de canalização na Avenida Marginal Variante, na Vila Lúcia. Os trabalhos contarão com a implantação de aduelas, caixa de captação de água e muro de fechamento, já que a via fica ao lado dos trilhos de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O objetivo das obras é prolongar um trecho da via e aumentar a segurança na mesma, canalizar o córrego Bela Vista e melhorar a drenagem para evitar alagamentos.

Segundo o prefeito Gian Lopes (PR), os trabalhos são de grande importância. “Aqui temos um problema que em período de chuvas afeta demais a população desta região e com esta obra conseguiremos resolver esta situação. Temos atuado em diversos pontos de Poá e estamos trabalhando muito para registrar avanços no município”.

Há poucos meses, o município poaense concluiu as obras no Córrego Paredão, na Vila Romana. Foi construído no local um muro de arrimo e estruturas de contenção de água. O trecho que recebeu a intervenção fica na Avenida Lucas Nogueira Garcez com Rua Firminiano de Moraes Pinto.

Já na última semana, o prefeito e os agentes técnicos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), Aroldo Alves e Leonidas Botelho, realizaram uma vistoria nas obras do reservatório de contenção de enchentes (piscinão), em fase de construção na cidade.

De acordo com Gian, a administração municipal apresentou toda a documentação necessária para receber o repasse de R$ 4,2 milhões do Fumefi, que serão investidos no piscinão. Agora, a Prefeitura aguardará os procedimentos técnicos do Fundo Metropolitano para que o dinheiro seja liberado.

O combate às enchentes em Poá tem sido uma grande preocupação do prefeito Gian Lopes. “Estamos trabalhando muito desde janeiro para que a população de Poá não sofra mais. E a entrega do Piscinão é crucial para evitarmos o registro de enchentes e alagamentos na cidade. No entanto, também fizemos um grande trabalho na cidade com as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e felizmente neste ano não registramos nenhum problema grave no município”, concluiu o prefeito.