Prefeitura de Poá prossegue com seleção da Frente de Trabalho

As secretarias de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e de Assistência e Desenvolvimento Social, iniciarão o processo de avaliação com Assistente Social dos inscritos no Programa de Combate ao Desemprego e Incentivo à Qualificação Profissional, conhecido como Frente de Trabalho. Os candidatos devem comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) a partir da próxima segunda-feira (21). A avaliação no Cras pode ser feita dentro do prazo de validade da inscrição, que é de 24 meses (até 12 de maio de 2019).

Mais de 7.300 pessoas realizaram inscrições na Frente de Trabalho. O principal critério de seleção será a situação de vulnerabilidade social do candidato e a administração municipal realizará contratações de acordo com a necessidade e disponibilidade financeira. A Prefeitura de Poá publicou em abril o decreto regulamentando a lei municipal nº 3.623 do Programa de Combate ao Desemprego e Incentivo à Qualificação Profissional. Segundo o documento, é permitida a ocupação de trabalhadores desempregados, com salários de R$ 802,85, auxílio cesta básica de até R$ 135,00 e seguro de acidentes pessoais.



Além da ocupação e renda, a Frente de Trabalho oferece cursos de qualificação profissional para os participantes. A jornada de atividade no programa é de 40 horas semanais, sendo 35 horas de trabalho e cinco horas de qualificação profissional, que é obrigatória. Como a inscrição no programa vale por dois anos, o prazo de permanência do inscrito aumenta a possibilidade do mesmo ser chamado.