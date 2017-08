Prefeitura e Radial inicia revitalização e manutenção dos pontos de ônibus em Poá

A Prefeitura de Poá e a Radial Transportes iniciou a revitalização e manutenção dos pontos de ônibus. O primeiro local a receber intervenções foi a Parada Bonini, na região central. De acordo com o secretário Wilson Lopes, a ação têm por objetivo melhorar a qualidade do serviço de transporte público para a população.

Segundo Lopes, outros pontos e abrigos de ônibus da cidade receberão melhorias. “Agora é importante que a população nos ajude a manter estes espaços bem conservados e que denuncie ações de vandalismo. É preciso consciência e respeito ao patrimônio público, porque são espaços utilizados por todos os munícipes”.

A aposentada Vânia da Silva, 65 anos, disse que sempre utiliza a Parada Bonini e gostou das melhorias no local. “Ficou tudo muito bom. Agora vamos ver se os cidadãos vão zelar por esse ponto de ônibus”.

A pasta de Transportes e Mobilidade Urbana está realizando um levantamento dos pontos de ônibus que precisam de revitalização e manutenção e a partir daí vai executar as devidas melhorias, em parceria com a Radial Transportes, como a restauração de bancos, renovação de pinturas e troca de coberturas (caso seja necessário), tudo isso para dar mais conforto e acolhimento à população. “Estamos realizando em toda cidade ações para melhorar o Transporte Público. As vias do município estão sendo recuperadas gradativamente e a empresa responsável pela concessão do transporte coletivo do município está recebendo notificações para realizar os ajustes necessários, e assim nosso trabalho vai garantindo à população serviços essenciais necessários à mobilidade urbana”, reforçou o gestor da pasta.

A população pode denunciar qualquer tipo de vandalismo ou depredação dessas estruturas na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana nos telefones: 4636-6912 e 4638-2185.

Outros pontos