Premiação e abertura da mostra Mogi Revela 2017 acontecem nesta quarta

Mogi das Cruzes promove nesta quarta-feira (6), a partir das 19h30, a premiação e abertura da 6ª edição do prêmio Mogi Revela. Todos os participantes do concurso fotográfico foram convidados e os nomes dos vencedores serão anunciados durante o evento, que faz parte da agenda de comemoração dos 457 anos da cidade.

Neste ano, além da premiação para os primeiros colocados, aqueles que ficarem em segundo lugar em cada categoria também serão premiados. Além disso, haverá premiação para o melhor fotógrafo mogiano, que pode ter se inscrito em qualquer uma das modalidades do prêmio, porém precisa comprovar residência em Mogi e também tem de ter produzido fotografia com a temática dos atrativos turísticos de Mogi das Cruzes.

Assim como em anos anteriores, a premiação foi dividida em três modalidades: O Prêmio Mogi Revela, destinado a participantes com mais de 18 anos, profissionais ou amadores, o Prêmio Jovem Mogi Revela, para participantes com idades entre sete e 17 anos e o Prêmio Instagram Mogi Revela, que tem participação livre.

No caso da modalidade Instagram, o anúncio do vencedor já foi feito, mediante publicação no site da Secretaria de Cultura. A fotografia com o maior número de curtidas e, portanto, vencedora da categoria, é assinada pelo fotógrafo Fernando Bonfim, de Suzano.

As fotografias foram avaliadas por um júri composto por pessoas de reconhecido conhecimento no meio cultural e por funcionários da Secretaria de Cultura. Os critérios para julgamento foram estética, oportunidade, singularidade, qualidade de apresentação e qualidade para reprodução.

A premiação em dinheiro oscila entre R$ 2 mil, que é o valor máximo, entregue ao vencedor da modalidade Prêmio Mogi Revela categoria profissional e R$ 500,00, que é a premiação a ser entregue ao vencedor da categoria Instagram.

As dez melhores fotografias de cada categoria participarão da Mostra Fotográfica Mogi Revela 2017, que deve ocupar a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes, até o dia 30 de setembro. Também receberão menção honrosa.