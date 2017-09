Professores da região terão até a segunda para se cadastrar em atribuição de aulas

Os professores do Alto Tietê terão até a próxima segunda-feira (11) para fazer o cadastro de docentes efetivos e não efetivos interessados em ministrar aulas em escolas da rede em 2018. Segundo a Secretaria da Educação do Estado, o processo é válido a docentes das 91 Diretorias de Ensino. A inscrição deve ser feita obrigatoriamente no endereço online portalnet.educacao.sp.gov.br.

No sistema, os interessados podem optar pela docência em salas, classes ou projetos, como sistema prisional, Fundação Casa, CEEJA (Centro de Estudos de Educação de Jovens e Adultos), CEL (Centros de Estudos de Línguas) ou ainda Salas de Leitura.

Durante o cadastro é possível também fazer a alteração da jornada (ampliar ou reduzir). Quem nos últimos meses mudou o endereço residencial ou os contatos telefônicos pode aproveitar para atualizar as informações. Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados na unidade escolar ou Diretoria de Ensino em que o professor está lotado.

A portaria da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) com todas as orientações sobre o processo de atribuição 2018 está publicada na edição do dia 3 de agosto do Diário Oficial.