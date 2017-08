Programa Emprega SP oferece 981 oportunidades de emprego no Alto Tietê

Ao todo, sete cidades da região oferecem 981 vagas de emprego na região. Deste total, a cidade de Poá continua mantendo o maior número de vagas, com 775. Em Suzano, o trabalhador tem chances de ingressar em cinco vagas, sendo elas: gerente comercial, manutenção predial, costureiro, ajudante de motorista e açougueiro. No Alto Tietê, as oportunidades aparecem em 33 áreas.

Segundo a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert), o município poaense tem 750 vagas entre operador de telemarketing ativo e receptivo. Também há oportunidades como cozinheiro geral; professor; auxiliar de contabilidade; recepcionista de consultório; vendedor de comércio varejista; e motorista de caminhão.

Em Itaquaquecetuba, o interessado poderá preencher 107 vagas. Deste total, 100 vagas são para costureiro de confecção em série. Além disso, o município tem oportunidades para ferramenteiro (2); técnico de manutenção eletrônica (2); recepcionista (1); marmorista (1); e montador (1). Já em Ferraz de Vasconcelos, das 44 vagas disponíveis, a pessoa poderá voltar ao mercado de trabalho por meio de repositor de mercadorias (20) e alimentador de linha de produção (20).

O terceiro município com mais vagas empregatícias é Santa Isabel, com 26 oportunidades. Seguido de Mogi das Cruzes, com 21. E Arujá com três nas áreas de preparador de máquinas e mecânico de veículo a diesel.

Cadastro

Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do Emprega SP e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.



Emprega São Paulo

O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.